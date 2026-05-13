Genç MÜSİAD Bursa'nın 6. Genç Ticaret Elçileri Projesi finali yapıldı. Yarışmada Etiyopyalı İbrahim İdris İbrahim birinci olurken; Çadlı Aziz Lamana ikinci, Kazakistanlı Amina Zhanyssova ise üçüncü oldu.

BURSA (İGFA) - Genç MÜSİAD Bursa tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Genç Ticaret Elçileri Projesi kapsamında düzenlenen 'Ürün Pazarlama Simülasyonu Yarışması' Final Programı, MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleştirildi.

Programa; MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Süleyman Mesih Çil, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri, uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 31 ülkeden 92 başvurunun alındığı projede, 65 öğrenci programa kabul edildi. Proje kapsamında katılımcılara satış, pazarlama, işletme yönetimi, insan kaynakları, dış ticaret ve sunum alanlarında eğitimler verildi. Eğitim sürecinin ardından yapılan ön elemelerde başarılı olan finalistler, final programında jüri karşısına çıktı.

'NİHAİ GAYEMİZ GENÇLERİMİZİN TİCARET ELÇİSİ OLARAK YETİŞMESİNE KATKI SUNMAK'

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Süleyman Mesih Çil, Genç Ticaret Elçileri Projesi'nin farklı kültürlerden gelen gençleri Bursa'nın ve Türkiye'nin girişimci ruhuyla buluşturduğunu söyledi. Çil, projenin gençlere hem teorik bilgi hem de iş dünyasının pratiklerine yönelik güçlü bir deneyim kazandırmayı hedeflediğini belirterek, 'Nihai gayemiz, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında güçlü birer ticaret elçisi olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Bu süreçte katılımcılarımız yeni dostluklar kurdu, uluslararası bir networkün parçası oldu ve iş dünyasına dair değerli bir tecrübe edindi' dedi.

'YÜKSEK AHLAK, YÜKSEK TEKNOLOJİ' VURGUSU

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ise konuşmasında, Genç Ticaret Elçileri Projesi'nin uluslararası gençleri ortak bir vizyon etrafında buluşturan önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Ticaretin ülkeler arasında güçlü bağlar kuran evrensel bir dil olduğunu ifade eden Şenocak, 'Kazandığınız her bilgi, edindiğiniz her tecrübe ve kurduğunuz her yeni bağ; gelecekte hem kendi başarı hikâyelerinizi yazmanızda hem de ülkelerimiz arasında yeni ve güçlü ticari ilişkiler geliştirmenizde sizlere rehberlik edecektir' ifadelerini kullandı. MÜSİAD'ın 'Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji' anlayışıyla hareket ettiğini belirten Şenocak, gençlere ticari hayatta da ahlaki değerleri rehber edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

'ONLARI KÜLTÜR ELÇİLERİMİZ, GÖNÜL ELÇİLERİMİZ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Programa katılan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise Genç Ticaret Elçileri Projesi'nin gençlerin vizyonunu uluslararası ekonomik iş birliği imkânlarıyla buluşturması bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Bursa Teknik Üniversitesi olarak 94 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını ve üniversitedeki uluslararası öğrenci oranının yüzde 14 olduğunu ifade eden Çağlar, 'Biz yabancı uyruklu öğrencilerimizi misafirimiz olarak görüyoruz. Onları kültür elçilerimiz, gönül elçilerimiz ve bugün de ticaret elçilerimiz olarak değerlendiriyoruz' dedi.

Final programında jüri değerlendirmelerinin ardından dereceye giren isimler açıklandı. 2025-2026 dönemi Genç Ticaret Elçileri Projesi Ürün Pazarlama Simülasyonu Yarışması'nda birinciliği Etiyopya'dan İbrahim İdris İbrahim elde ederken, Çad'dan Aziz Lamana ikinci, Kazakistan'dan Amina Zhanyssova ise üçüncü oldu. Program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.