Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Bir Kültür Alpereni D. Mehmet Doğan programı Taksim Kitabevi'nde gerçekti. Yaklaşık iki saat süren programda TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Doğan'ın hayatını ve kültürel mücadelesini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Doğan’ın hayırla anılmaya vesile olacak çok sayıda çalışmaya imza attığını belirten Bıyıklı şöyle konuştu:

“Türk dünyasının büyük şairi Şehriyar, ‘Bilsinler ki adam gider ad kalır.’ diyor. Tarihten günümüze ad bırakmış bütün şahsiyetlere baktığımızda ortak yönlerinin adanmışlık olduğunu görüyoruz.

Kendisi için yaşayıp ölenlerin isimleri sadece mezar taşında kalırken başkaları için ömür tüketenlerin isimleri yüzyıllar geçse de milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

İbn-ül Emin Mahmut Kemal İnal semereyi hayat hayırla yad edilmektir buyurur. Yani hayatın özeti hayırla anılmaktır. Bu sırra vakıf olanlar ömürlerini bir ideale vakfederek ebedileşirler.”

BİR KÜLTÜR SAVAŞÇISIYDI

D. Mehmet Doğan’ın, Türkiye’nin ve Anadolu'nun kültürel mirasına sahip çıkmayı kendisine vazife bilen bir kültür savaşçısı olduğunu kaydeden Başkan Bıyıklı, “Dünya ve dünyalık merkezli kariyer planlaması yapanlar da vefatlarından bir süre sonra silinip giderler. Soylu bir ruha sahip olan şahsiyetler yaptıklarını da yazdıklarını da sadaka-i cariye sayılması niyetiyle yaparlar. Her nefeslerini bu uğurda tüketirler.

Çoğu zaman bununla da yetinmez bütün varlıklarını tasadduk ederler. Onları gözümüzde büyüten gönlümüzde yücelten bu yönleridir. Sıradan ve sürüden olanların bu ufku anlayabilmesi mümkün değildir. Sıra dışı olanlar ise vazifelerinin şuurunda gündemlerini hiç değiştirmeden hedeflerine odaklanırlar. İşte bu vasıfları haiz öncülerimizden birisi de aynı çağda yaşadığımız aynı ideal çizgisinde omuzdaş olduğumuz merhum Mehmet Doğan’dır.” ifadelerini kullandı.

77 YILLIK BEREKETLİ BİR HAYAT

Ağustos ayında hayatını kaybeden önemli Türk yazarlarından biri olan D. Mehmet Doğan’ın her zaman bir kültür bilinci ile yaşadığını hatırlatan Başkan Bıyıklı, “Ağustos ayında göçünü toplayan Doğan’ın yetmiş yedi yıllık bereketli hayatına baktığımızda, her daim bir nöbet bilinciyle yaşadığını görürüz.

Ömrünü, elde kalan mirasın küçük parçalarını muhafaza etmeye ve bu topraklara ait değerleri iç ve dış saldırılara karşı müdafaa etmeye adamış; Anadolu’yu İslamlaştıran ve bize vatan kılan bütün kültürel değerlere sahip çıkmıştır.

Atalarımızdan kalan bütün güzelliklerin yok sayılmakla kalmayıp, barbarca tahrip edilmesine isyan etmiştir.” dedi.

YESEVİ’NİN GÜNÜMÜZDEKİ ALPERENİ

D. Mehmet Doğan’ın yazdığı her eserin ve öncülük ettiği her çalışmanın Türkiye’ye olan bir vefa borcunun ve mesuliyet duygusunun sonucu olduğunun altını çizen Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Mehmet Doğan, Ahmet Yesevi Hazretlerinin günümüzdeki alperenlerindendir. Doğan’a ‘Kültür Alpereni’ dememiz boşuna değildir. Muhterem Sadettin Ökten hocamız alperen kavramına muhteşem bir mana yüklemektedir. Ökten’e göre alperen, Anadolu topraklarında hayatını İslam medeniyetini kurmaya adamış adamdır. Anadolu toprağında İslam medeniyetini filizlendiren kişidir. Çağımızda bu tanıma uygun bir hayat yaşayan müstesna şahsiyetlerdendir Doğan.

Doğan, imparatorluk ufku olan ve Anadolu irfanını yaşayan Müslüman bir Türk ailesinin evladıdır. Annesi korkusuz yiğitler büyüten Anadolu’nun kahraman kadınlarından biridir.” şeklinde konuştu.

ANNESİNİN VASİYETİ ÜZERİNE DAİMA NÖBET TUTTU

Annesinin, askere gönderirken verdiği bir tavsiyenin Doğan’ın adeta kaderinin tamamına tesir ettiğini kaydeden Başkan Bıyıklı, “Safiye Hanım, evladına vatani görevini hakkıyla yapmayı hatta fazladan gönüllü nöbet tutmasını tembihlemiştir. Gerçekten de hayırlı bir evlat olan Mehmet Doğan, anne sözü dinleyerek arkadaşlarının yerine de gönüllü nöbetler tutmuştur. Ve bu nöbet şuuru son nefesine kadar devam etmiştir.

Türkiye Yazarlar Birliği de Doğan’ın nöbet yerlerinden birisidir. O, bu muhkem kalede kendi nöbetini sağlam bir şekilde tuttuğu gibi vazife hissine bigâne kalan aydınların yerine de nöbet tutmuştur.” dedi.

DOĞAN VAHDET AKLINA SAHİPTİR

Başkan Bıyıklı, Mehmet Doğan’ın daima bir medeniyet perspektifiyle hareket ettiğini ve bir idealin peşinden koştuğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Onu milletimizin bağrına basması daha çok bu yönüyledir. Her türlü bölücülüğe karşı olan Doğan’ın birlik olunarak rahmete ulaşılacağına dair inancı tamdır. Nasıl ki medeniyetimizin temeli birlikse, Doğan da birliği hayatının merkezine koyan, hayata farklı pencerelerden bakan yazarları bir araya getirmeyi amaç edinen ve nihayetinde birleştirmeyi başaran toplayıcı bir şahsiyettir. Vahdet ahlakına sahiptir.

Sağ sol gibi farklı kutuplara savrulan toplumu toparlamak için önce aydınların toplanması gerektiğini görür. Özellikle sağ kesimin bütün seslerini cem ederek müthiş bir ahenk oluşturmayı başarır. Tevhid ehli olan Doğan, genç sayılacak yaştayken bile öncü bir bakışa, büyük bir vizyona sahiptir.”

DOĞAN BİR KÜLTÜR DEVRİMİ YAPTI

Doğan’ın, eserleriyle zihin inşasında bulunduğu gibi kurup büyüttüğü TYB ile ihya faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Bıyıklı, “Cumhuriyet döneminde sistemin imha ettiği tüm değerleri yeniden ayağa kaldırmakla meşgul olmuştur. Kurucusu olduğu ve tüm yükünü omuzladığı Türkiye Yazarlar Birliği vesilesiyle devletin ihmal ettiği kültürel sorumlulukları kendine görev edinip nitelikli ve derinlikli çalışmalara imza atmıştır. Bugün kültür cephemizde gelenekselleşen köklü çalışmalarda onun emeği ve alın teri vardır. Bütün zorluklara rağmen sarsılmaz inanç ve eksilmez azmi sayesinde, adeta kültür devrimi yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

ESERLERİ VE TYB ONUN AMEL DEFTERİNİ AÇIK TUTACAK

D. Mehmet Doğan’ın efsaneleşen Batılılaşma İhaneti isimli eserinin hemen hemen bütün kütüphanelerde bulunduğunu ve bütün kurumsal ve şahsi kütüphanelerde olan Büyük Türkçe Sözlük’ün, Türkçe’nin önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Başkan Bıyıklı, “Onlarca kitabı gibi TYB de onun amel defterini açık tutacak eserlerinden biridir. Geride bütün öncüler gibi kalıcı izler bırakmıştır. Yeni nesiller onun izini sürerek yollarını ve yönlerini bulacak menzile ulaşacaklardır. Vefalı yol arkadaşları TYB başta olmak üzere bütün emanetlerine sadakatle sahip çıkacak onu unutmayacak ve unutturmayacaktır. Aziz ruhu şad olsun…” dedi.

“Bir Kültür Alperen’i Mehmet Doğan” programı, izleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. Program sonunda Mehmet Doğan başta olmak üzere kültür ve medeniyetimize hizmeti geçen bütün öncü şahsiyetler için dua edildi, Fatihalar okundu.