Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, kentin zengin mutfak kültürünü gastronomi dünyasının ünlü isimleriyle buluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen 'Lezzet Noktası' projesi kapsamında Ordu'ya gelen şefler, seçkiye giren işletmeleri tek tek gezdi, yöresel tatların peşine düştü ve ziyaretçiler için 'Ordu'da ne yenir?' listesi hazırladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programı, Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan şeflerin de katılımıyla kentin mutfak kültürünü vitrine taşıdı.

Festival kapsamında Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'ndeki şef Necati Yılmaz ev sahipliği yaparken, yine aynı listede yer alan Ömer Bozyap, şef Araz Aknam, televizyon programcısı ve yazar Elif Korkmazel ile gastronomi yazarı Talip Bayram da etkinliğe katıldı.

ORDU'NUN LEZZET HARİTASI ÇIKARILDI

Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri, Altınordu'dan Ünye'ye, Perşembe'den Fatsa'ya, Gülyalı'dan Gölköy ve Mesudiye'ye uzanan rota üzerinde Ordu mutfağını yerinde inceledi.

Balık restoranlarından pidecilere, esnaf lokantalarından köy mutfağı sunan işletmelere, pastanelerden yerel tatlı üreticilerine kadar çok sayıda adres ziyaret edilerek kentin öne çıkan tatları deneyimlendi. 'Lezzet Noktası' seçkisiyle Ordu sofrasının dikkat çeken işletmeleri belirlenirken, kentin gastronomi mirası da görünür hale getirildi.

NECATİ YILMAZ'DAN ORDU'YA ÖZEL ÖNERİLER

Ev sahibi şef Necati Yılmaz, Ordu'ya ilk kez gelenlere karalahana çorbası, Ordu pidesi, Ordu tostu ve Akkuş kuru fasulyesi önerdi. Balık sevenler için levrek buğulama ve benekli alabalık, et sevenler için ise kavurma tavsiyesinde bulundu. Yılmaz, Ordu mutfağının sağlıklı beslenme trendleriyle uyumlu yapısına dikkat çekerek, 'Lezzet Noktası' projesinin kentin gastronomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

ŞEFLERDEN YEREL MUTFAĞA ÖVGÜ

Konuk şef Araz Aknam ise Ordu'ya gelenlerin mutlaka kuru fasulye, turşu kavurması ve pide tatması gerektiğini belirtti. Ordu mutfağında yabani otlar ve bitkilerin yoğun kullanımını dikkat çekici bulduğunu ifade eden Aknam, yerel gastronomi kültürünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Festival kapsamında ziyaret edilen işletme temsilcileri de Ordu mutfağının öne çıkan tatlarını anlattı.

Derin Balık işletmecisi Burçin Doğan, günlük tazeliğin işletmelerinin temel ilkesi olduğunu belirterek levrek buğulama, mezgit tava ve ızgara balıkları öne çıkardı.

Şirin Tost işletme sahibi Ferdi Gürsu, Ordu tostunun ve pekmezli simidin kentin simge lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

İspirli Pide'nin ikinci kuşak işletmecisi Burak Kaya, pide yapımında yöresel et ve süt ürünlerini tercih ettiklerini ifade etti.

Esnaf İşi işletmecisi Zeynep Eren ise Ordu pidesi, tost ve kara lahana yemeklerini kente gelenlere önerdi.

42 LEZZET NOKTASI ORDU'NUN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TAŞIYOR

Festivalin gastronomi programı kapsamında belirlenen 42 Lezzet Noktası, Ordu'nun yemek kültürünü yalnızca tabaklar üzerinden değil; üreticiler, ustalar, yerel tedarik zinciri ve kuşaklar arası aktarım üzerinden de tanıttı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi ayağı, Ordu'nun tariflerini, malzemelerini ve ustalık geleneğini kayıt altına alarak kentin kültürel belleğinin gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sunuyor.