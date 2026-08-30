Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Atatürk Caddesi'ndeki UNESCO Meydanı'nda Bursalıları anlamlı bir etkinlikte buluşturdu. Vatandaşların katkısıyla hazırlanan Atatürk portresi, Zafer Bayramı'nın ruhunu ve birlik duygusunu meydanın kalbine taşıdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla hazırlanan etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesini yansıtan fotoğraflar, vatandaşların katılımıyla mozaik tarzında ortak bir portreye dönüştürüldü.

Meydanda toplanan vatandaşlar, seçtikleri fotoğrafları panoya yerleştirerek Atatürk'ün Kocatepe'deki simgeleşmiş fotoğrafının bir silüetini oluşturdu.

Etkinlikle Bursalılar, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı hem de ortak bir hatıranın parçası oldu.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma, Zafer Bayramı'nın birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu yansıtan bir eseri ortaya çıkardı.