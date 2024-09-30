Düzce'de güvenli sürüşe dikkat çekmek için motosiklet tutkunları ile birlikte Pazar günü bir etkinlik düzenlendi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yapılan etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Düzce Motosiklet Kulübü bir araya geldi.

Valilik binası önünden başlayan etkinlikte Vali Aslan’ın öncülüğünde konvoy yapılarak Korugöl Tabiat Parkı’nda son buldu.

Vali Aslan yaptığı açıklamada “Düzce’de iki tekerlekli vasıta elektrikli bisikletler ve motosikletler kullanımı oldukça yaygın. Bu boyutta bugün nizami iki tekerlekli vasıta sürüşü noktasında farkındalık oluşturmak açısından Düzce Motosiklet Kulübü ile beraber Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğümüz Valiliğimiz koordinasyonumuzda güzel bir etkinlik tertip ettik. Valiliğimizden başlayarak Korugöl Tabiat Park’a kadar sürüş sağladık. Malumlar olduğu üzere daha öncede ifade etmiştik Korugölün yolu Düzce Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresi’nin ortak çalışması ile tamamlandı. Hem sürücülerimiz bu yolu görsünler istedik hem de iki tekerlekli vasıtaların kullanımında öncelikle motosiklet diye tabir ettiğimiz daha güçlü vasıtaların kullanımında nizami ekipmanlarla motorların kullanılmasını özellikle hemşerilerimizden rica ediyoruz. Korugöl Tabiat Parkımızın yoluda Düzcelilerimize hemşerilerimize doğa severlere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Etkinlik doğaya şahin salımı ile son buldu.