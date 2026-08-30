Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahallemde Neşe Var' etkinlikleri, yaz tatilini çocuklar için renkli ve keyifli hale getirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde Neşe Var' etkinlikleri, şehrin farklı mahallelerinde çocukları eğlence, oyun ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sapanca, Akyazı ve Arifiye'de düzenlenen programlarda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, gölge oyunu, yüz boyama ve kitap ayracı atölyeleri etkinliklerde renkli görüntülere sahne oldu.

Son olarak Sapanca Tepebaşı, Akyazı Düzyazı ve Arifiye Yukarıkirazca mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar gün boyunca çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenme fırsatı buldu.

ATÖLYELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çocukların aileleriyle birlikte katıldığı programlarda, yüz boyama ve kitap ayracı atölyeleri, çocukların en fazla ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan program, minik katılımcılar için adeta bir şenlik alanına dönüştü. Programın bir diğer dikkat çeken etkinliği ise gölge oyunu oldu. Yazarlığını ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu'nun üstlendiği gösteriyi ilgiyle takip eden çocuklar, geleneksel sahne sanatının eğlenceli anlatımıyla buluştu.

Etkinlik sonunda çocuklara diş macunu seti, Bilim Çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.