Gemlik Belediyesi, son günlerde sosyal medyada Umurbey'de bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlar ve belediyeye yöneltilen iddialarla ilgili açıklama yaptı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin güvenlik kamerası kayıtları üzerinden incelendiği ve söz konusu görüntülerin temizlik ile rutin bakım çalışmalarından önce, sabahın erken saatlerinde çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tesislerde ziyaret saatlerinin temizlik ve rutin bakım çalışmalarına göre düzenlendiği, vatandaşların belirlenen saatlerde tesise kabul edildiği ifade edildi.

Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Umurbey'de faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile yeni faaliyete geçen Doğal Yaşam Alanı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bursa Şubesi tarafından Valilik onayı kapsamında rutin olarak denetlendiği bildirildi.

Ayrıca HAYBİS ve PETVET sistemlerine veteriner hekimler tarafından düzenli olarak bilgi girişi yapıldığı kaydedildi.

'MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM BULUNMUYOR'

Belediyenin açıklamasında, hayvan bakımevlerinde ziyaretçi sayısı ve ziyaret saatlerine ilişkin düzenlemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kurumun tasarrufunda olduğu belirtildi. Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Bakımevi ile Kurtul'daki Doğal Yaşam Alanı'ndaki ziyaret uygulamalarının idarenin uhdesinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, mevcut uygulamalarda mevzuata ve kanuna aykırı bir durum olmadığı savunuldu.

Kurtul Doğal Yaşam Alanı'nda yapım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ziyaret saatlerinin kısıtlandığı aktarıldı.

ZİYARETLER VETERİNER HEKİM EŞLİĞİNDE YAPILIYOR

Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Bakımevi'nde ise hayvan sahiplenmek veya ziyaret amacıyla vatandaşların belirlenen saatlerde tesise kabul edildiği bildirildi. Belediyenin verdiği bilgiye göre ziyaretler 10.00-11.30 ve 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerin, iş yoğunluğu ve veteriner hekimlerin müsaitlik durumu dikkate alınarak, veteriner hekim eşliğinde ve koordinasyonunda yapıldığı belirtildi.

Gemlik Belediyesi, açıklamasıyla sosyal medyada gündeme gelen görüntülere ve tesislerdeki uygulamalara ilişkin kamuoyundaki tartışmalara yanıt verdi.