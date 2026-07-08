Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna yemek verdi

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükumet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliyeye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.

Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı.

Liderlerin gelişi sırasında, Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.