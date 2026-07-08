İlçedeki rekor yatırımlarını kentsel dönüşüm projeleri ile de perçinleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi (Küçükali) 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahibi vatandaşlar için düzenlenen Daire Teslimi ve Kura Töreni'ni gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de güvenli, modern ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Sırada Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallemiz var. Kazım Karabekir Mahallemizde 3. etap çalışmalarımıza başlıyoruz. Bine yakın hissedar ile konuşup anlaşmak, hakikaten büyük ve zor bir iş. Bugün Küçükali Mahallemizde hak sahipleri için son aşama kura çekimini yaptık. 23 hak sahibimize kura ile dairelerini teslim ettik. Küçükali Mahallemize güzel bir park ve sosyal tesis de planlıyoruz' dedi.

Programda ilk kura çekimini yapan Başkan Palancıoğlu, ismi çıkan hak sahibine evinin hayırlı olmasını diledi.