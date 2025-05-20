Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu öncülüğünde Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde “Mayıs Ayı Filistin Ayı” teması kapsamında “İsrail Savaş Suçları Çalıştayı” düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu tarafından “İsrail Savaş Suçları Çalıştayı” yapıldı.

“Mayıs Ayı Filistin Ayı” teması kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay kapsamında 7 ayrı masada 7 farklı başlık altında müzakereler yürütüldü.

Doç. Dr. Selcen Erdal’ın yönetimindeki masada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e yönelik yetkileri değerlendirildi. Netanyahu ve Galant hakkında yürütülen süreçlerin hukuki zemini ayrıntılı şekilde ele alındı.

Araştırma Görevlisi Osman Öğütçü’nün moderatörlüğünde Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşıdığı dosya kapsamında İsrail’e yönelttiği soykırım suçlamalarının detayları ve İsrail’in karşı tezleri karşılaştırmalı analizle değerlendirildi.

Doç. Dr. Hüseyin Çağrı Çorlu başkanlığında gerçekleşen müzakerede ise Gazze'de uygulanan abluka, bombardıman ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını, Paris Sözleşmesi'nde bahsedilen soykırım suçu tanımına uygunluğu ele alındı.

Dr. Tuğba Bayraktar’ın yönettiği oturumda da işkence ve insanlık dışı uygulamalara dair İsrail'in uluslararası sözleşmelere karşı yükümlülükleri ve bu fiillerin ceza hukukundaki karşılıkları değerlendirildi.

Araştırma Görevlisi Nermin Öğütçü moderatörlüğündeki masada, İsrail’in uluslararası zeminde iddia ettiği “meşru müdafaa” adı altında gerçekleştirdiği Gazze saldırılarının uluslararası hukuk nezdinde geçerliliği ve sınırları tartışıldı.

Doç. Dr. Abdülkadir Yıldız'ın başkanlığını yaptığı bu masada ise İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü ırka dayalı ayrımcılık politikaları, apartheid suçu kapsamında ele alındı. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki eğitim, sağlık, seyahat özgürlüğü gibi temel hakların sistematik olarak ihlali mercek altına alındı.

Araştırma Görevlisi Turan Atlı yönetimindeki masada da, Gazze ve Batı Şeria’da kurulan kontrol mekanizmaları, güvenlik bariyerleri, günlük hayatı zorlaştıran keyfî İsrail kararları, çevresel etkiler, izleme teknolojileri ve yerleşim politikaları gibi uygulamaların, bir “mekânsal işgal stratejisi” olarak nasıl işlediği değerlendirildi.

ÇALIŞTAYIN ÖNEMİ

Konya’da İsrail'in savaş suçlarının kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan böylesine nitelikli bir çalıştayın düzenlenmesi, uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda Filistin meselesine akademik bir perspektif daha kazandırılması açısından çok önemli bir adım oldu. Çalıştayın çıktıları, Kudüs Çalışma Grubu’nun hazırlayacağı raporlarla kamuoyu ile paylaşılacak.

“Mayıs Ayı Filistin Ayı” etkinlikleri kapsamında, Kudüs Çalışma Grubu'nun faaliyetleri devam edecek.