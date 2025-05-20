Eğitim neferi Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayatını çocuklara sevimli can dostu Bubu’nun gözünden anlatan Yazar Esra Karagülle, imza günü ve söyleşi için Narlıdere’ye konuk oluyorİZMİR (İGFA) - Yazar Esra Karagülle, ömrünü kız çocuklarının eğitimine adayan tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayatını anlattığı “Bubu Türkan Saylan’ı Anlatıyor” kitabıyla Narlıdere’ye konuk oluyor.

23 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de, Narlıdere’de AKM’de imza günü ve söyleşi için Narlıdereliler ile bir araya gelecek olan Esra Karagülle, Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevimli can dostu Bubu’nun gözünden anlatacak. Başarılı yazar Esra Karagülle, 8 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği etkinlikte, Türkan Saylan’ın ilham veren yaşam öyküsünü Narlıdereliler ile paylaşacak.