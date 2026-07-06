Esnafın teknolojik dönüşümü, kentin sanayi altyapısının kabuk değiştirdiğini açıkça gösteriyor. Dijital pazarlama eğitimleri ve e-ihracat teşviklerine dair tüm detaylar Malatya Haber ekonomi bültenlerinde geniş yer buluyor. Sanayi sitesindeki bu teknolojik atılım ve yeni sipariş anlaşmaları Malatya Son Dakika Haberleri üzerinden anlık olarak iş dünyasına servis ediliyor. Sektör temsilcileri dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

E-İHRACAT PROJESİ İLE SANAYİ ESNAFI SEKSEN ÜLKEYE ULAŞTI

Küçük Sanayi Sitesi'nde başlatılan dijital dönüşüm hamlesi kapsamında toplam seksen iki mikro işletme kendi e-ticaret altyapısını kurarak dünya genelinde seksen ülkeye doğrudan ihracat yapmaya başlamıştır. Özellikle tarım makineleri yedek parçaları ve özel tasarım ahşap ürünler yurt dışından yoğun talep görüyor. Yazılım uzmanları, esnafa ürün fotoğrafçılığı, arama motoru optimizasyonu ve dijital reklam yönetimi konularında uygulamalı danışmanlık sağlıyor. Sanayi Odası yetkilileri, geleneksel üretimin dijital dünyanın imkanlarıyla birleştiğinde yerel firmaların küresel ölçekte rekabet edebileceğini belirterek bu başarının diğer esnaflara da örnek teşkil etmesi gerektiğine işaret etti.

ARTAN TİCARET HACMİ FİNANSAL YATIRIMLARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Dijital satışlardan elde edilen döviz girdileri ve artan nakit akışı, sanayi esnafının yatırım tercihlerini de doğrudan etkiliyor. İşletme sahipleri, kazançlarını dalgalı piyasa koşullarından korumak amacıyla birikimlerini güvenli limanlara aktarıyor. Sanayiciler, finansal planlama yaparken serbest piyasadaki Malatya canlı altın fiyatları verilerini anlık olarak ekranlarından izliyor. Altın piyasasındaki değişimler ham madde alım sözleşmelerinde de belirleyici olabiliyor. Malatya kuyumcular odası resmi fiyat listeleri, sanayi sitesindeki ticari anlaşmalarda vadeli ödemelerin hesaplanmasında güvenilir bir referans noktası olarak kabul görüyor ve ticaret hacmini destekliyor.

SAHA ÇALIŞMALARINDA METEOROLOJİ VE MESAİ SAATLERİ KOORDİNASYONU

Sanayi sitesindeki açık alan imalat süreçleri ve lojistik sevkiyatlar, tamamen hava durumuna endeksli olarak ilerliyor. Ağır yük nakliyesi yapacak olan tır şoförleri, yolların durumunu ve trafik yoğunluğunu kontrol etmek için Malatya yol tarifi navigasyon uygulamalarını aktif olarak kullanıyor. Kış aylarında şantiye ve atölyelerin ısıtma giderlerini planlayan esnaflar ise hava durumu Malatya raporlarını yakından takip ediyor. Esnafın ve çalışanların iş yerindeki günlük rutinleri, dini vecibelerle de uyum içinde yürütülüyor. Atölyelerdeki çalışma saatleri ve çırakların mola zamanları, çalışanların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmesi için Malatya namaz vakti çizelgesine göre esnek biçimde organize ediliyor.