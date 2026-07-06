Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve devam eden yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti. Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin ülkenin demokratik olgunluğu ve şeffaflığının göstergesi olduğunu belirten Gürlek, buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kararları verilmeden yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

'HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE PARMAK SALLAYAMAZ'

Yargı süreçlerine yönelik dış müdahalelere tepki gösteren Bakan Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçlerinin Anayasa, kanunlar ve dosyadaki deliller doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 6, 2026

'Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz' ifadesini kullanan Bakan Gürlek, devam eden yargılamaları etkilemeye yönelik girişimlerin ve Türk yargısını baskı altına almaya çalışan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, Türkiye'nin millî iradesiyle vesayet odaklarına, darbe girişimlerine ve terör örgütlerine karşı mücadele ederek bugünlere geldiğini ifade ederek, ülkenin hukukunu işletecek kudrete sahip olduğunu söyledi.

Açıklamada, Türkiye'nin yargı bağımsızlığını ve hukuk devletini hedef alan hiçbir siyasi ajandaya izin verilmeyeceğinin altı çizildi.