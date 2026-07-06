İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Temmuz Salı günü başlayacak ve iki gün sürecek zirve öncesinde ilgili kurumlarla birlikte güvenlik hazırlıklarının detaylı şekilde gözden geçirildiğini belirtti.

'TARİHÎ BİR DİPLOMASİ BAŞARISINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

Türkiye'nin böylesine önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmasının 'tarihî bir başarı' olduğunu ifade eden Çiftçi, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye'nin artan uluslararası itibarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin diplomasi ve barışı önceleyen yaklaşımı sayesinde dünya liderlerini aynı masa etrafında buluşturabildiğini kaydetti.

Zirve süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, havalimanları, zirve alanları, konaklama noktaları ve ulaşım güzergâhları başta olmak üzere tüm alanlarda kapsamlı tedbirler alındığını açıkladı.

Siber güvenlik ve olası toplumsal olay risklerinin de değerlendirme kapsamına alındığını belirten Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti.

Bakan Çiftçi, Türkiye'ye yakışan bir güvenlik düzeni için tüm ekiplerin görev başında olacağını söyledi.

Ankara'da yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan 36. NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik.



Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında: pic.twitter.com/jltloP16d9 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 6, 2026