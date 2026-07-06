Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücü ve uluslararası konumuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en önemli teminatlarından biri olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkenin savunması ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle görev yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, TSK'nın NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ile caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü ile modern imkân ve kabiliyetleri sayesinde uluslararası güvenlik mimarisinde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu askerî kapasite ve operasyonel yetenekleriyle yalnızca Türkiye'nin güvenliğini sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda bölgesel istikrarın korunmasına ve küresel güvenliğe de önemli katkılar sunduğu mesajı verildi.

Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askerî güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern: pic.twitter.com/9EdAs2wsfE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2026