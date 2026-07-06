Çiğli'nin Kaklıç Mahallesi'nde tekne yapımında kullanılan polyester malzemelerin açık alanda tutuşmasıyla çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde tekne yapımında kullanılan polyester malzemelerin açık alanda tutuşmasıyla çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına 9 itfaiye aracı, belediyeye ait 6 su tankeri ve 30 personelle müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Haldun Engin, yangının açık alanda depolanan polyester malzemelerin tutuşması sonucu çıktığını belirterek, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan açıkta bekletilen yanıcı malzemelerin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Son günlerde benzer yangınlarda artış yaşandığını ifade eden Engin, 'Bugün Menemen'de de açık alanda depolanan malzemeler nedeniyle bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Geçtiğimiz cumartesi günü de başka bir geri dönüşüm tesisinde yangın meydana gelmişti. Hava sıcaklıklarının artması ve gerekli tedbirlerin alınmaması yangın riskini artırıyor' dedi.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet eden Haldun Engin, yangınla karşılaşıldığında kişisel imkanlarla müdahale edilmeye çalışılmaması gerektiğini vurguladı. Kaklıç bölgesinin yangın açısından riskli alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Engin, bölgede saman depolama alanları, tekne imalat atölyeleri ve farklı iş kollarının bulunduğunu söyledi.