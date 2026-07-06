Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan Medya Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Duran, zirveyi takip edecek 2 bin 500'den fazla gazeteci için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Medya Merkezi'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla buluştu.

Duran, Ankara'nın devlet ve hükûmet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın beklendiği tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirterek zirvenin yalnızca NATO'nun geleceği açısından değil, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği kritik bir döneme de işaret etti.

Medya merkezinde gazetecilerin çalışmalarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için kapsamlı hazırlıklar yapıldığını kaydeden Duran, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan merkezde bin 800 kişilik çalışma alanı, canlı yayın noktaları ve montaj odalarıyla 2 bin 500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubunun zirveyi takip edebilmesi için gerekli tüm altyapının hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek temasların transatlantik ilişkiler, Avrupa'nın güvenliği, savunma iş birliği ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok önemli konuda yapıcı sonuçlar doğuracağına inandığını ifade eden Burhanettin Duran, zirvenin Türkiye açısından da diplomatik açıdan önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.