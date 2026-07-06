NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde sosyal medya hesaplarından yayımladığı videolu paylaşımla Türkiye'nin başkenti Ankara'yı tanıttı.

ANKARA (İGFA) - 'Ankara'ya Hoş Geldiniz!' başlığıyla paylaşılan videoda, bu hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirve kapsamında 32 NATO liderinin Ankara'da bir araya geleceği vurgulandı.

Paylaşımda, '2026 NATO Zirvesi'nin ev sahibini tanıyın' ifadelerine yer verildi.

İngilizce hazırlanan videoda Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile modern şehir yapısı ön plana çıkarılırken, başkentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkat çekilirken, Türkiye'nin diplomatik merkezlerinden biri olan Ankara'nın simge yapıları ve önemli noktalarından görüntülere de yer verildi.

Welcome to Ankara ????????!



With 32 NATO Leaders set to gather in Türkiye's capital this week, get to know the host of the 2026 #NATOsummit ↓ pic.twitter.com/dJacTff9Or — NATO (@NATO) July 6, 2026