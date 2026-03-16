KTO Karatay Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü, Çanakkale Zaferi'nin tarihsel ve toplumsal önemini vurgulamak için '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' temalı bir sergi düzenledi.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü, Çanakkale Zaferi'nin önemini genç kuşaklara aktarmak amacıyla özel bir sergi açtı.

Açılış törenine Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Doç. Dr. Huri Deniz Karcı, Doç. Dr. Eda Sezerer Albayrak ve Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Cihad Kayaduman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, açılışta yaptığı konuşmada, 'Vatan sadece bir kara parçasından ibaret değildir. Tüm gücümüzü, şehit kanıyla sulanan, ecdadımızın canını feda ettiği vatanımızdan alıyoruz. 30 Ağustos ve 18 Mart gibi önemli günlerimizi coşkuyla anıyoruz. Öğrencilerimizin bu anlayışı devam ettirmesi bizim için gurur kaynağıdır. Çanakkale Zaferi'nde ve ülkemizin kuruluşunda canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz' dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Cihad Kayaduman ise sergi çalışmasını, 'Çanakkale Zaferi'ni öğrencilerimizle tasarım yoluyla anlatıyoruz. Tasarım sadece estetik değil, tarihle ve toplumla kurulan bir diyalogdur. Öğrencilerimizin emekleri bu bağı görünür kılıyor' sözleriyle değerlendirdi.

Sergide öğrencilerin hazırladığı tasarımlarla Çanakkale ruhu, fedakârlık ve vatan sevgisi temaları işleniyor. Ziyaretçiler, sergiyi KTO Karatay Üniversitesi C Blok Fuaye Alanı'nda 18 Mart 2026 tarihine kadar görebilecek