Huawei Akıllı Finans Zirvesi (HiFS) 2026 (Küresel Oturum), 'Merhaba Akıllı Finans Dünyası: Dijitalin Ötesinde, Ajan Bankacılığına Geçiş' temasıyla bugün Şanghay'daki Huawei Lianqiu Gölü Kampüsü'nde başladı.

PRNewswire/ SHANGHAI (İGFA) - Zirvede Huawei, finansal yapay zekanın geniş çaplı yaygınlaştırılmasını hızlandırmak amacıyla altı önemli girişimi duyurdu, Financial Data Intelligence Solution 6.0 ve Digital CORE Solution 6.0 ürünlerini piyasaya sürdü ve hem genel amaçlı hem de yapay zeka hesaplamaları için bir dayanıklılık altyapısı tanıttı. Bu çabalar, küresel finans kurumlarının yapay zeka sayesinde verimliliği artırmalarını sağlayarak, dünya çapındaki müşterilerin dijital ve akıllı dönüşümünü ve iş başarılarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

DÖRT İŞ STRATEJİSİNE ODAKLANARAK KÜRESEL FİNANS KURUMLARININ BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN 4-WİN MODELİ OLUŞTURMAK

Zirve sırasında Huawei Dijital Finans İş Birimi CEO'su Jason Cao, finans sektöründe son 16 yıldır sürdürdükleri yoğun faaliyetler boyunca Huawei'nin finans stratejisinin, finans sektörüne uygun donanım ve yazılımdan sektör çözümlerine doğru sürekli bir evrim geçirdiğini belirtti. Huawei, temel yazılım ve donanım alanlarında sürekli inovasyonu teşvik ederek, sistematik mühendislik yetkinlikleri geliştirerek, çeşitlilik içeren bir ekosistem oluşturarak ve yerelleştirilmiş hizmetler sunarak, etkili bir iş büyüme döngüsü oluşturmuştur.

Huawei Dijital Finans, dört temel iş stratejisini geliştirmeye kararlıdır. Huawei'nin sağlam ICT altyapısının desteğiyle şirket, RONGHAI küresel iş ortağı ekosistemini daha da genişletmeye devam ediyor ve müşteriler, bağımsız yazılım üreticileri (ISV'ler), sistem entegratörleri (SI'lar) ile Huawei'yi kapsayan yeni bir '4-Kazan' işbirliği modelini teşvik etmek üzere finansal çözümler geliştiriyor. Ajan Yapay Zeka, üretim düzeyinde zekaya doğru dönüm noktasını aşarken, bu teknolojinin etkili ve geniş ölçekli olarak benimsenmesini hızlandırmak hayati önem kazanmaktadır. Bu amaçla Huawei, açık kaynaklı temel modellerle desteklenen hibrit bir yapay zeka mimarisi sunarak, küresel finans kuruluşlarının yüksek değerli senaryolarda yapay zekayı ölçeklendirmesini sağladı. Huawei, uluslararası finans piyasalarında altı temel girişime —senaryolar, mimari, mühendislik, veri, yapay zeka altyapısı ve yetenek— odaklanarak, müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği içinde 'Ajan Bankacılığı' modeline geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

AÇIK KAYNAK MODELLERİ VE HİBRİT YAPAY ZEKA MİMARİSİ ARACILIĞIYLA YAPAY ZEKA DEĞERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YOLLARA ÖNCÜLÜK ETMEK: AJAN BANKACILIĞINI HIZLANDIRACAK ALTI GİRİŞİM

Açık kaynak modellerine dayalı temel rekabet avantajları oluşturmak, küresel finans kurumları için stratejik bir yönelim haline gelmektedir.

Huawei, açık kaynaklı modellerden ve hibrit yapay zeka mimarisinden yararlanarak senaryolar, mimari, mühendislik, veri, yapay zeka altyapısı ve yetenek alanlarını kapsayan altı temel girişimi hayata geçiriyor:

Dağıtımı hızlandırmak için yüksek değerli senaryolara odaklanmak: Huawei ve iş ortakları, akıllı etkileşim, verimli operasyonlar, akıllı risk yönetimi ve gelir artışı olmak üzere dört ana alana odaklanarak, dokuz adet yapay zeka tabanlı iş çözümünü ortaklaşa piyasaya sürdü.

Güvenlik, mevzuata uygunluk, iş performansı ve maliyet arasında denge kuran bir hibrit yapay zeka mimarisi oluşturmak: Veri güvenliğini sağlarken mühendislik optimizasyonundan yararlanarak token maliyetlerini en aza indirgemek ve yeniliklerin geniş ölçekli olarak hayata geçirilmesini sağlamak.

Yapay zeka kullanımını hızlandırmak için önde gelen mühendislik uygulamalarını bir araya getirmek: Huawei, açık kaynaklı modellerden ve açık hesaplama gücünden yararlanarak, düşük gecikmeli yapay zeka etkileşimlerini, risk kontrolü için optimize edilmiş alana özel modelleri ve iş ortaklarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayan derin ajan mühendisliğini desteklemektedir. Huawei, bilgi işlem mühendisliği, model mühendisliği ve ajan mühendisliği aracılığıyla finans kurumlarının yapay zeka uygulamalarını hem daha verimli hem de daha hızlı hale getiriyor.

Dijital-akıllı bir temel oluşturmak: Finans sektörü için yapay zekaya hazır bir R.A.C.E. altyapısı oluşturmak üzere veri platformları, yönetişim ve uygulamalar genelinde üç aşamalı bir yetkinlik geliştirme süreci sunmak.

Kurumsal düzeyde, yüksek performanslı bir yapay zeka bilgi işlem altyapısı oluşturmak: Önde gelen bir bilgi işlem mimarisi ve yüksek performanslı ağ teknolojisiyle desteklenen, kurumsal düzeyde verimli bir yapay zeka bilgi işlem temeli sağlayan Huawei Atlas 850E SuperPoD'u tanıttı.

Bir yapay zeka yetenek geliştirme programı başlatmak: Huawei, önümüzdeki üç yıl içinde küresel finans sektörü için 10.000'den fazla disiplinler arası 'Finans + Yapay Zeka' uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA İÇİN SAĞLAM BİR VERİ TEMELİ OLUŞTURMAK: R.A.C.E.'NİN SÜRÜŞÜ FİNANSAL VERİ MİMARİSİNİN YÜKSELTİLMESİ

Huawei, veri platformlarını, veri yönetimini ve veri uygulamalarını kapsayan üç katmanlı bir yetenek yükseltmesi sunan Finansal Veri Zekası Çözümü 6.0'ı tanıttı.

Birleştirilmiş bir veri-AI platformu oluşturmak: Donanım-yazılım uyumuyla desteklenen, yeni piyasaya sürülen yapay zeka veri gölü, çok modlu depolama ve hesaplama özelliklerini destekleyerek belgeler ve videolar gibi yapılandırılmamış verilerin verimli bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

Tek noktadan veri yönetimi sisteminin kurulması: Huawei, Keyrus ve Sunline ile işbirliği içinde, veri kullanım verimliliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir veri yönetimi çerçevesi geliştirdi.

Huawei, Keyrus ve Sunline ile işbirliği içinde, veri kullanım verimliliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir veri yönetimi çerçevesi geliştirdi. Veri-AI uygulamalarının geliştirilmesi: Huawei, Sensors Data ile birlikte, kullanıcı etkileşimlerini daha da derinleştirmek amacıyla 5.000'den fazla müşteri etiketinden yararlanan hiper-kişiselleştirilmiş bir pazarlama çözümü sundu. Buna ek olarak, TrustDecision ile birlikte geliştirilen ortak akıllı dolandırıcılık önleme çözümü, 30 milisaniyelik bir tespit tepki süresi sunarken, yapay zeka destekli vaka analizini de bünyesinde barındırarak verimliliği 40 kat artırıyor.

YAPAY ZEKA İLE UYGULAMA MODERNİZASYONUNU HIZLANDIRMA: AJAN BANKACILIĞININ TEMELİ OLARAK DİGİTAL CORE SOLUTİON 6.0'A GEÇİŞ

Huawei, temel uygulama modernizasyonunda on yılı aşkın bir süredir sahip olduğu uzmanlıktan yararlanarak, dört temel alanda sistematik yetenekler geliştirmiştir: platformlar, veritabanları, mühendislik ve İşletme ve Bakım. Bugüne kadar bu yetkinlikler, dünya çapında 150'den fazla finans kurumunun çekirdek sistemlerini modernize etmesine olanak sağlamış ve yapay zeka teknolojisini kullanarak finansal çekirdek mimarilerinde 'Eski Sistemlerden Kurtulma' sürecini daha da hızlandırmıştır.

Bu zirvede Huawei, çeşitli senaryolarda kapsamlı iyileştirmeler içeren ve yapay zeka destekli geliştirme, mühendislik, mimari ve platformlara odaklanan Digital CORE Solution 6.0'ı tanıttı:

Zenginleştirilmiş temel senaryolar: Huawei, üç temel alanda yeni çözümler geliştirmek üzere dünyanın önde gelen iş ortaklarıyla işbirliği yapıyor: kredi kartları, merkez bankası ödemeleri ve sigorta çekirdek sistemlerinin modernizasyonu.

Yapay zeka destekli uygulama modernizasyonu: Huawei CodeArts tarafından desteklenen ve Stefanini ile Sunline'ın ortaklaşa geliştirdiği yapay zeka destekli ana bilgisayar kod dönüştürme çözümü, %90'ın üzerinde bir benimseme oranına ulaşarak uygulama modernizasyonunu önemli ölçüde hızlandırıyor.

Mühendislik ve proses iyileştirmesi: Uygulama yeniden yapılandırma ve kesintisiz geçiş çözümlerini kapsamlı bir şekilde geliştirerek planlama ve tasarım sürelerini %50'nin üzerinde kısaltmak; ekosistem ortaklarıyla işbirliği yaparak Switchover sistemini kurmak ve kesintisiz, hizmet kesintisi yaşanmayan hizmet geçişleri sağlamak.

Geliştirilmiş hücre tabanlı mimari: Hücre tabanlı ve otomatik ölçeklendirme mimarilerini geliştirerek 10 kat trafik dalgalanmasını desteklerken, etki alanını en aza indirerek %99,999 yüksek kullanılabilirlik sağlamak.

Hücre tabanlı ve otomatik ölçeklendirme mimarilerini geliştirerek 10 kat trafik dalgalanmasını desteklerken, etki alanını en aza indirerek %99,999 yüksek kullanılabilirlik sağlamak. Yeni platformlar arası konteyner çözümleri: Çok çekirdekli ve yüksek eşzamanlılık performansından yararlanarak, TaiShan genel amaçlı bilgi işlem platformu, sekiz ülkedeki Çinli bankaların ve finans kurumlarının %80'inden fazlasında uygulama modernizasyonunu desteklemiştir. Bu yıl Huawei, Alauda ve Rancher gibi konteyner sektörünün önde gelen şirketleriyle iş birliği yaparak, platformlar arası bir konteyner çözümü geliştirdi. Asya-Pasifik ve Güney Afrika'daki önde gelen bankalarda halihazırda geniş çapta kullanıma sunulan bu çözüm, daha esnek bir uygulama konteynerleştirme imkanı sunuyor.

FİNANSAL DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPAY ZEKAYA HAZIR '4 SIFIR' ALTYAPI OLUŞTURMAK

Geleneksel DC'lerden bulut DC'lerine ve daha da ötesinde AIDC'lere kadar, dayanıklılık finans kurumları için vazgeçilmez bir temel olmaya devam etmektedir. Huawei, '4 Sıfır' dayanıklılık değer önerisi ve R-A-A-S çözümünün ürün çerçevesini temel alarak mimarisini, çözümlerini ve altyapısını kapsamlı bir şekilde yenilemiştir. Huawei, DR danışmanlığı, akıllı trafik planlaması ve heterojen DR gibi alanları kapsayan en son teknolojileri sunarak, aktif-aktif DR yeteneklerini birinci sınıf bir seviyeye yükseltiyor. Yapay zeka bilişim çağında, Huawei genel amaçlı ve yapay zeka bilişim sistemlerini birleştiren bir esneklik mimarisi oluşturmaya devam ediyor. Huawei, AIDC entegre çıkarım ve tam yaşam döngüsü akıllı DC İşletme ve Bakım çözümleri sayesinde, küresel finans kurumlarının yapay zeka alanındaki yenilikleri hızla hayata geçirirken, geleceğe dönük ve dayanıklı bir altyapı kurmalarını sağlıyor.