Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için ücretsiz ulaşım hizmetini bu yıl da sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife gününe denk gelen 26 Mayıs Salı günü (yarın) ile bayramın ilk iki günü olan 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar içinde ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Vatandaşlar, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında her saat başı düzenlenecek seferlerle Asri Mezarlığı, Kent Mezarlığı ve Bağçeşme Mezarlığı'na kolay ve ücretsiz şekilde ulaşabilecek.

Bağçeşme Mezarlığı'na gidecek vatandaşlar için servis araçları; Batı Terminali, Tren Garı, Kuzey Yanyol, Leyla Atakan Caddesi, Çocuk Parkı (İzmit Lisesi önü), Yeni Turan ve Bağçeşme güzergahını takip edecek. Asri Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'na ulaşım sağlayacak servisler ise; Batı Terminali, Tren Garı, Kuzey Yanyol, Leyla Atakan Caddesi, Santral, M. Ali Paşa, Üçyol Eski İstanbul Yolu, İzmit Kent, Baki Komsuoğlu Bulvarı ve Kurtuluş Bulvarı üzerinden Kent Mezarlığı güzergahını kullanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dini bayramlarda gelenek haline getirdiği ücretsiz ulaşım hizmetiyle vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırıyor. Mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için araçlar sabah 09.00'dan itibaren hareket edecek. Üç gün boyunca düzenlenecek seferlerle vatandaşların huzurlu ve rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmesi hedefleniyor.