Bursa Büyükşehir Belediyesi, 27-30 Mayıs tarihleri arasında BursaRay, tramvay ve otobüslerde ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için Kurban Bayramı'nda ulaşımı ücretsiz yapacak.



Büyükşehir Belediyesi, 27 Mayıs saat 00.00'dan 30 Mayıs 23.59'a kadar BursaRay, tramvay ve tüm otobüslerin BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı. Uygulama, kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.



Ayrıca arefe günü ile bayramın 4 günü boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak yapılacak seferlerle vatandaşlar Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz taşınacak.

