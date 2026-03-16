İzmit Belediyesi İstihdam Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen toplu iş görüşmesinde, Kurumsal Otomotiv ve Lojistik firması 150 adaya işbaşı evrakı verdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İstihdam Birimi koordinasyonunda düzenlenen toplu iş görüşmesinde, Kurumsal Otomotiv ve Lojistik firması için beden işçisi alımı kapsamında önemli bir istihdam adımı atıldı.

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede iş arayan vatandaşlar ile firma yetkilileri bir araya geldi. Toplu mülakatta adaylar değerlendirmeden geçirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 150 adaya firma yetkilileri tarafından işbaşı evrakları teslim edildi. Böylece adaylar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kurumsal Otomotiv ve Lojistik bünyesinde görev almaya hak kazandı. İzmit Belediyesi İstihdam Birimi koordinasyonuyla düzenlenen toplu iş görüşmelerinin, iş arayan vatandaşlar ile firmaları buluşturarak kentte istihdamın artırılmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.