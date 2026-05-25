Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kente bayram nostaljisi yaşatacak. 'Geçmişten Günümüze Bayramlar & Bayramlaşmalar' konulu sergi, 26 Mayıs Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi Fuayesi'nde saat 13.30'da Kocaelililerle buluşturulacak. Sergide; Türkiye'nin en önemli koleksiyonerlerinden R. Sertaç Kayserilioğlu'nun arşivinde bulunan 300'den fazla obje yer alacak.

KOCAELİ (İGFA) - R.Sertaç Kayserilioğlu'nun koleksiyonundan derlenen 'Geçmişten Günümüze Bayramlar&Bayramlaşmalar' konulu sergi, Osmanlı'dan erken Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir yelpazede kente bayram nostaljisi yaşatacak.

Eski fotoğraflardan bayram mendillerine, kahve fincanlarından bayram oyuncaklarına kadar 300'den fazla objenin yer aldığı sergi, 26 Mayıs Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleşecek 43. Kent Bayramlaşması öncesinde beğeniye sunulacak. Sergi bayram boyunca ziyarete açık kalacak. Kent Bayramlaşmasına gelen vatandaş ve protokol üyeleri bu önemli koleksiyonu Kocaeli Kongre Merkezi Fuayesi'nde gezme fırsatı bulacak.

1890-1950'Lİ YILLAR ARASI DÖNEME IŞIK TUTACAK

Koleksiyonda 1890-1950'li yıllar arasında Osmanlı'dan günümüze kullanılmış bayram tebrik kartları, bayramlaşma fotoğrafları, eski bayram yerleri ve bayram giysileri yer alacak. Ayrıca çocuklar için bayram oyuncakları, lokum ve bayram harçlıklarının konulduğu mendiller ile bayram gazeteleri, çeşitli doküman ve belgeler tarihin tanıklığına sunulacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden küllerinden erken doğan Cumhuriyet yıllarına uzanan tarih yolculuğu derin insani hassasiyetleri gün yüzüne çıkaracak. Çanakkale Cephesi'nden yükselen vakur bir komutan mektubundaki memleket hasretinden yetimhanedeki bir çocuğun yeni ayakkabısına sarılırken gözlerinde parıldayan o saf sevince kadar her bir eser, nasıl bir mirasa sahip olunduğunun altını çizecek. Dua tanelerinden nakışlı bayram mendillerine, tebrik kartpostallarından aile fotoğraflarına kadar uzanan bu nadide sergi, geçmişin zarafetini gözler önüne serecek.

KOCAELİ'NİN BAYRAMLIKLARI

Bu doğrultuda R. Sertaç Kayserilioğlu'nun eşsiz koleksiyonuna Kocaeli Yerel Kültür Platformu'nun büyük bir titizlikle muhafaza ettiği geleneksel Kocaeli kıyafetleri eşlik edecek. Bu vesile ile geçmişte kullanılan bayramlıklar gelecekle buluşturulacak. 'Geçmişten Günümüze Bayramlar&Bayramlaşmalar' konulu sergi, 1 Haziran Pazartesi gününe kadar 10.00 ile 18.00 arasında Kocaeli Kongre Merkezi Fuayesi'nde ziyaret edilebilecek.