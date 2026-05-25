GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, kasa-raf fiyat uyumu ve genel hijyen kuralları incelendi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, kasa ve raf fiyat uyumu ile genel hijyen kuralları kontrol edildi. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin ruhsat ve mevzuata uygunluk durumlarını da inceledi.

Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği belirtildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde market, fırın, kasap ve diğer işletmelere yönelik rutin kontrollerine devam edeceği kaydedildi.