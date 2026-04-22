KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 'Milli egemenliğimizin sarsılmaz kalesi TBMM'nin açılış gururunu yaşarken, bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz' dedi.

Başkan Gülsoy mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin bir milletin küllerinden doğuşunun ve kendi kaderini tayin etme iradesinin dünyaya ilanı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: '23 Nisan 1920, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla tam bağımsızlığa giden yolun en önemli dönüm noktasıdır. Aziz milletimiz, en zor şartlar altında dahi hürriyetinden vazgeçmeyeceğini ilk Meclisimizin çatısı altında tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu çatı, sadece bir bina değil; birliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak geleceğimizin sarsılmaz teminatıdır.'

'Çocuklarımız, Güçlü Türkiye'nin Teminatıdır'

23 Nisan'ın dünyada çocuklara bayram olarak armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu bu güven, aslında Türkiye'nin geleceğine duyulan güvendir. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak, çocuklarımıza sadece bir bayram değil; refah seviyesi yüksek, dijital çağa ayak uyduran, ekonomik olarak güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların gözlerindeki ışık, yarınlarımızın en büyük motivasyon kaynağıdır.'

Başkan Gülsoy, mesajında küresel barış vurgusu yaparak şunları kaydetti: '23 Nisan'ın dünya çocukları arasında kurduğu sevgi ve dostluk köprülerinin, coğrafyamızda ve tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki; barışın ve kardeşliğin tohumları, çocuklarımızın tertemiz yüreklerinde yeşerecektir. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ticaret Odamız ve camiamız adına; TBMM'nin açılışının 106. yılını ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.'