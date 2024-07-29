Türkiye'nin kruvaziyer turizmi 2024 yılının ilk yarısında büyük bir ivme kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, bu yıl ülkemize gelen kruvaziyer gemisi sayısında büyük bir artış yaşandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki bu büyük başarısı, ülkemizin dünya turizminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre gelen yolcu sayısı 2024 ocak ayında 893 kişi olarak yıla başlarken haziran ayında bu sayı 17.764 olarak artış göstererek toplamda 40.139 kişi olmuştur. Giden yolcu sayısı ise ocak ayında 908 iken haziran ayında 19.408’e çıkarken toplam giden yolcu sayısı 46.490 olarak kaydedildi. Transit yolcu sayısı ocak ayında 18.185 iken haziran ayında 206.379 olarak toplamda 487.880 kişi olmuştur. Kruvaziyer turizmdeki yolcu sayısı toplamda ocak ayında 19.986 kişi olarak başlayıp haziran ayında 243.551 kişiye ulaşarak toplamda 574.509 kişi olarak kaydedildi. Bu artış, ülkemizin turizm sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN CAZİP DESTİNASYON

Türkiye'nin kruvaziyer turizmi alanındaki bu başarısı, gelecek yıllarda bu trendi devam ettirmek ve ülkemize daha fazla kruvaziyer turist çekmek için yeni stratejiler geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleri ile her zaman kruvaziyer turizmi için cazip bir destinasyon olmuştur. Özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya gibi liman şehirlerimiz, kruvaziyer turizminin vazgeçilmez durakları arasında yer almaktadır. 2024 yılında bu sektörde yaşadığımız büyük artış, ülkemizin bu alandaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarının sürdürülebilirliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz.’’ dedi.

YILIN İLK YARISININ GÖZDESİ SAMSUN

Yılın ilk yarısının sonunda toplamda kruvaziyer gemisi yolcu sayısı Samsun’da 10.852 kişi olurken, Trabzon 9.905 kişi, Sinop ise 1790 yolcu sayısı ile en çok tercih edilen limanlar arasında yer aldılar. 2024 yılı boyunca, kruvaziyer gemisi turizm faaliyetlerinin aratarak devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, ‘‘Kruvaziyer turizminin bu seviyeye gelmesinde sadece doğal ve tarihi güzelliklerimiz değil, aynı zamanda modern ve yüksek kaliteli liman tesislerimizin de büyük bir payı var. Limanlarımızda sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli artırarak, misafirlerimize benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yerel kültürümüzü tanıtmak ve misafirlerimizin Türkiye'de geçirdikleri zamanın unutulmaz olmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler ve turlar düzenliyoruz. Bu sayede, Türkiye'ye gelen her turistin ülkemize tekrar gelmek isteyeceğine inanıyoruz.’’ dedi.