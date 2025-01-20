2024 yılı Türkiye kruvaziyer turizmi için dönüm noktası oldu. 2025'te 2,5 milyon kruvaziyer turist hedefleyen ve sektörün büyümesi için nitelikli personel eksikliği ve yıpranma hakkı gibi sorunlara çözüm arayışlarının sürmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri konumda bulunan Türkiye, 2024 yılını rekorla kapattı. Küresel ekonomik zorluklar ve pandemi sonrası toparlanma süreci gibi engellerle karşı karşıya kalan sektör, yılı büyük bir başarıyla tamamladı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, denizcilik sektörünün karşı karşıya olduğu ciddi zorluklara da dikkat çekerek nitelikli personel bulma konusundaki sıkıntıları dile getirdi. Çavuşoğlu, özellikle yıpranma hakkının geri verilmemesi ve sektörün çalışma koşullarının gençleri denizcilik mesleğinden uzaklaştırdığını vurguladı.

2025’TE REZERVASYON ARTIŞI VE YENİ ROTALAR HEDEFLENİYOR

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2024 yılında elde edilen verilerin ışığında 2025 yılına yönelik büyük hedefler belirledi. 2025 yılında Türkiye’nin kruvaziyer turizmi pazarında daha parlak bir döneme gireceğini ve sektördeki büyümeyi sürdüreceklerini belirten Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Erken rezervasyonlarda 2023’e göre önemli bir yükseliş trendi gördük. Bu da gösteriyor ki, Türkiye kruvaziyer turizmi 2025 yılında daha parlak bir dönem geçirecek. Türkiye’nin bilinmeyen ve gizli kalmış güzelliklerini keşfetmek isteyen turistlere yeni rotalar sunarak ülkemizin tanıtımını artıracağız. Bu artış, sadece turizmin genel gelişimiyle değil, aynı zamanda turizm alanında yapılacak yatırımların da etkisiyle gerçekleşiyor. Sektöre yapılan yatırımlar hem turistlerin deneyimlerini iyileştiriyor hem de Türkiye’yi birinci sınıf bir kruvaziyer destinasyonu olarak ön plana çıkarıyor" dedi.

DENİZCİLERİN YIPRANMA HAKKI KALDIRILINCA SEKTÖR TEHDİT ALTINDA

Türkiye’nin denizcilik sektörü, ekonomik katkıların yanı sıra, uluslararası alanda büyük bir rekabet gücüne sahip olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Denizcilerin fiziksel ve psikolojik olarak yaşadığı zorluklar, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit eden bir boyut almış durumda. Denizcilerin uzun süren deniz yolculukları, zorlu çalışma koşulları ve sürekli değişen hava koşulları gibi etkenlerle karşılaştıkları yıpranmanın, profesyonel hayatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek. Bu yıl içerisinde sektör temsilcileriyle birlikte yıpranma hakkının yeniden tanınması için bir farkındalık kampanyası başlatacağız" diye konuştu.