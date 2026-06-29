Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen merkezlerde ortak standartların uygulanacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesini amaçlayan yeni Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 0-6 yaş arası çocukların sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerinin, kendilerini güvende hissetmelerinin ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle çocuklara hizmet sunan merkezlerdeki yetki, standart ve uygulama farklılıklarının giderileceğini ifade eden Bakan Göktaş, yönetmelik kapsamında 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyet gösteren veya gösterecek tüm kreş ve gündüz bakımevleri için ortak kurallar oluşturulacağını kaydetti.

Bakan Göktaş, düzenlemenin çocuklara sunulan hizmetlerde kalite ve uygulama birliğini artırmayı hedeflediğini belirterek, yeni yönetmeliğin çocuklar ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.