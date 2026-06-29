TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri için 170 kişilik Aday Araştırmacı Programı başvurusunu başlattı. Programa seçilen öğrenciler, uzman araştırmacılarla çalışma ve mezuniyet sonrası tam zamanlı araştırmacı olma fırsatı yakalayacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan Aday Araştırmacı Programı kapsamında 170 kısmi süreli proje personeli alımı yapacağını duyurdu.

Programa seçilecek adaylar, TÜBİTAK'ın araştırma merkezlerinde bilimsel ve teknolojik projelerde görev alarak Türkiye'nin Ar-Ge çalışmalarına katkı sunma fırsatı elde edecek. Katılımcılar, alanında uzman araştırmacılarla birlikte çalışma deneyimi kazanırken, mezuniyetlerinin ardından TÜBİTAK bünyesinde tam zamanlı araştırmacı olarak kariyerlerine devam etme imkânına da sahip olabilecek.

Başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 20 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek. Başvuru süresinin ardından sisteme yüklenen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin ilgili bölümlerinde 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvurabileceği program kapsamında aday araştırmacılar, TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'ndeki araştırma merkezlerinde görev yapacak.

Başvuru şartları ve programa ilişkin ayrıntılı bilgilere TÜBİTAK Kariyer Portalı'ndan ulaşmak için tıklayabilirsiniz.