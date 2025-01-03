ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS-2024/2 kapsamında, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 3 Ocak 2025 (BUGÜN) saat 11.45 itibariyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişmeye başladı.