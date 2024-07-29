Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Aydoğdu Bey’i Anma ve Koyunhisar Zaferi’nin 722. Yıl Kutlamaları yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Koyunhiser Köyü’ndeki kutlama programı saat 11.30’da kortej yürüyüşüyle başladı. Aydoğdubey Türbesi’nin ziyareti sonrasında Yenişehir Belediyesi Mehteri’nin gösterileri ilgiyle izlendi. Program şehitleri anma, mevlit okunması ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Belediye Başkanı Ercan Özel, konuşmasında 722 yıl önce bu topraklarda büyük bir savaşın gerçekleştirildiğini anlattı. Özel şunları kaydetti: “4 kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi, Bizans İmparatorluğu ile ilk silahlı savaşını bu ovada gerçekleştirmiştir. Atalarımızın düşmana karşı kanını akıttığı ilk toprak parçası, yani bizim ilk vatan toprağımızdır. Koyunhisar’ın önemi öylesine büyüktür ki, buraya hâkim olan tüm Bursa’ya hâkim olur. Yani Koyunhisar, bir nevi Bursa Kalesi’nin de anahtarıdır. Osman Gazi bu topraklarda, kardeşi Gündüz Bey’in oğlu yani Aydoğdu Bey’i yani öz yeğenini şehit bırakmıştır. İşte biz bugün, bu tarih bilinciyle Koyunhisar Zaferi’ni kutluyor, Aydoğdu Bey’i rahmetle anıyoruz… Bundan sonra da anmaya devam edeceğiz. Yenişehir, tarım cenneti olduğu gibi, Osmanlı tarihinin de başlangıç noktasıdır. Osmanlı’ya 26 yıl baş şehirlik yapmış, Osman Gazi’nin adına ilk hutbe burada okunmuştur. Osmanlı’nın ilk parası burada basılmıştır. Aydoğdu Bey, Süleyman Paşa, Sinan Paşa, Balibey Malkoçoğlu ve daha ismini sayamadığımız nice kahramanın ana vatanıdır. Yenişehir’in Osmanlı için önemi öylesine büyüktür ki, Sefer hazırlığı için toplanılan yerdir Yenişehir.

Şanlı tarihimizin en önemli günlerinden bir olan bugün, Koyunhisar’da bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Koyunhisar Mahalle Muhtarı Türker İleri nezdinde tüm mahallelileri ecdadımızın yazdığı tarihe sahip çıktığı için tek tek kutluyorum. Koyunhisar Zaferi’nin 722’nci yılını bir kez daha kutluyor, Osman Gazi’nin yeğeni olan Aydoğdu Bey’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Koyunhisar Muhtarı Türker İleri ise 722 yıl önceki şanlı zaferin yıldönümü kutlamalarında zaferin coşkusunu yaşadıklarını anlattı. Muhtar İleri, “Sonraki yıllar bu etkinliğimizi çok daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Katkıda bulunanlara ve etkinliğimize katılarak destek olan misafirlerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Etkinliğe Başkan Özel’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Alpkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.