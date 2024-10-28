Son yıllarda doğal beslenmeye olan ilgi hızla artarken, köy peyniri de özellikle sağlıklı ve katkısız gıda arayanların gözdesi haline geldi. Peki, köy peyniri ne kadar sağlıklı? Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.Gamze NAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Son yıllarda doğal beslenmeye olan ilgi hızla artarken, köy peyniri de özellikle sağlıklı ve katkısız gıda arayanların gözdesi haline geldi. Uzmanlar, her doğal ürün gibi köy peynirinin de dikkatle tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki köy peyniri alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevaplar...

DOĞAL AMA RİSKLER BARINDIRABİLİR

Köy peynirinin, katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi, sağlıklı beslenme açısından tercih edilmesinde büyük bir etken olsada peynirin üretim ve saklama koşulları bu noktada kritik bir öneme sahip oluyor. Hijyenik olmayan şartlarda yapılan üretimlerin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini belirten Uzmanlar, “Köy peyniri, doğru koşullarda yapılmadığında zararlı bakterilere açık hale gelir. Özellikle taze sütle yapılan peynirlerde pastörizasyon eksikliği, peynirde listeria ve salmonella gibi tehlikeli mikroorganizmaların oluşmasına neden olabilir.” diyorlar

Köy peynirlerinin genellikle yüksek tuz içerdiğini ve bunun özellikle tansiyon hastaları için risk oluşturduğunu vurgulayan Uzmanlar, “Köy peynirleri çoğu zaman evde üretilip uzun süre dayanması için fazla tuz içeriyor. Bu da aşırı tuz tüketimine yol açarak, böbrek ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir” diyorlar.