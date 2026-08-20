Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım ağını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Bursa Şehir Hastanesi'nin iç yollarını yenilemek üzere harekete geçti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Bursa Şehir Hastanesi'nde tespiti yapılan ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı çalışma başlatıldı. Araç parklanma sorununa çözüm üretecek otopark projesinde sona yaklaşılırken hastane iç yollarında da yenileme faaliyetine hız verildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastane yerleşkesinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yaklaşık 700 metrelik güzergahta sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Tamamlanan çalışmayla hastane etrafındaki ulaşım ağının konfor ve güvenliği artırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde yeni otoparkın bu ay içerisinde hizmete açılacağını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yol yenileme çalışmasıyla birlikte vatandaşın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda konfor ve güvenliğin artırıldığını belirtti.

Başlattıkları kapsamlı saha taramaları neticesinde hastane etrafında tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi için bütüncül bir planlama yaptıklarını ifade eden Şahin Biba, 'Bursa'mızın her köşesinde vatandaşlarımıza olması gereken standartlarda hizmet sunmak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bursa Şehir Hastanesi etrafındaki trafiğin düzenlenmesi adına planladığımız çalışmaları bir bir tamamlıyoruz. Bu kapsamda iç yollarda belirlenen noktaları yeniledik. Çalışmada emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.