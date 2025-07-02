Kosova’nın Drenas kentinde bulunan Shkolla E Mesme Teknike Profesionale Fehmi Lladrovci Okulu’nun yönetici, öğretmen ve öğrencileri, kardeş okul programı kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyaret kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Shkolla E Mesme Teknike Profesionale Fehmi Lladrovci Okulu arasında uluslararası kardeş okul iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile iki okul arasında eğitsel, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ve Kosova Arnavutluk Makedonya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Gündüz katıldı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, imza töreninde yaptığı konuşmada; “Kardeş okul protokolü, iki ülkenin gençleri arasında kurulacak kalıcı bir köprü anlamı taşıyor. Bu köprü bilgiyle, kültürle ve dostlukla inşa edilecek. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün himayesinde gerçekleşen bu protokol; sadece kurumlar arası bir iş birliğini değil, geleceğin küresel vatandaşlarını yetiştirme vizyonunu da yansıtmaktadır. Eğitim yoluyla barışa, anlayışa ve kültürel etkileşime katkı sunan bu tür girişimler, uluslararası kardeşlik duygularının en somut göstergeleri arasında yer almaktadır,” diyerek kardeş okul programlarının uzun vadeli katkılarına dikkat çekti.

Kosova Arnavutluk Makedonya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Gündüz ise Balkanlar ile Türkiye arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekerek; “Bu iş birliği yalnızca bugünün değil, geçmişten gelen ortak hafızanın da bir yansımasıdır. Gençlerimizin birbirini tanıması, geleceğin barışçıl toplumlarını inşa etmede çok kıymetlidir,” ifadelerini kullanarak ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Protokol kapsamında, iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasın sahiplenilmesi önceliklendirilirken; öğrenci ve öğretmen etkileşimi odağında faaliyetlerin yürütülmesi hedefleniyor.