Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM, bu yıl da 13 plajda 165 kişilik ekiple göreve başladı. Ekipler, haftanın 7 günü görev başında olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü itibarıyla deniz sezonunu açtı. Kocaeli İtfaiyesi’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Karadeniz sahilleri olmak üzere 13 ayrı bölgede, 165 kişilik ekiple göreve başladı.

13 BÖLGEDEKİ PLAJLARDA GÖREVDELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı KOSKEM, Kandıra başta olmak üzere 3 ilçede bu yıl da hizmet vermeye başladı. Ekipler, bu hafta sonu itibariyle yeni sezon için görev başı yaptı. 9’u mavi bayraklı olmak üzere toplam 13 bölgede, haftanın 7 günü, 165 kişilik ekip, vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Önemli bir hizmeti sürdüren KOSKEM ekipleri, 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde can kurtarıyor. Geçtiğimiz 2024 sezonunda 2 bin 238 kişi, 2005 yılından bugüne kadar ise toplam 20 bin 759 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ KESİNTİSİZ HİZMET

Halkın güvenle denize girebilmesi amacıyla 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme çalışmaları, 2008 yılına kadar sadece hafta sonları ve tek bölgede gerçekleştiriliyordu. Ancak 2009 yılından itibaren haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. KOSKEM, Kandıra’daki Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Kum Yalı Sahili, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda görev yapıyor.

SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR

2025 sezonu boyunca sahillerde Kocaeli İtfaiyesi’ne; Gönüllü İtfaiyeci, AKUT, MAG, DK9, YÜDAK, Kocaeli Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü, İ.S.A.R ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneği destek veriyor.