Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), görev yaptığı bölge ve çalışma saatlerinde son 1 haftada 284 vatandaşı boğulmaktan kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri, son 1 haftada Kocaeli sahillerinde 284 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtararak hayati bir görev üstlendi. Bu sezon kurtarılan kişi sayısı 935’e ulaştı.

KOSKEM EKİPLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri yaz sezonunda denize giren vatandaşların güvenliği ve huzuru için aralıksız çalışmaya devam ediyor. 15 Haziran’da Kocaeli’de göreve başlayan ekipler, 935 vatandaşı kurtararak Kocaeli sahillerinde sağlık ve cankurtaranlık hizmetlerini hassasiyetle sürdürüyor.

9’u Mavi Bayraklı plaj olmak üzere Kocaeli’nin toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM ekipleri, 14-20 Temmuz tarihleri arasında toplam 284 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtarırken, 37 vatandaşa ise ambulans birimleri ile sağlık hizmeti verildi.

15 Haziran’dan bu yana titizlikle sahillerde görevlerini sürdüren KOSKEM, toplam 935 vatandaşı boğulmaktan kurtarmış oldu.

SON 1 HAFTADA 284 VATANDAŞ KURTARILDI

Son 1 haftada Cebeci’de 125, Kovanağzı’nda 7, Kumcağız’da 85, Miço Kadınlar Plajı’nda 3, Kerpe’de 15, Sarısu’da 11, Seyrek’te 7, Bağırganlı’da 13, Ereğli Kumyalı’da 3, Bayramoğlu’nda 7, Darıca’da ise 8 olmak üzere 11 bölgede boğulma tehlikesi geçiren toplam 284 vatandaşa görev sahası ve çalışma saatleri içerisinde müdahale edildi.