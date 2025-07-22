Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) Temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile toplamda bu yıl içerisinde 2,7 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını vurguladı.

Sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ulusal program haline getirildiğini hatırlattı. Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını belirten Bakan Göktaş, çalışmaları yürüten vefa destek gruplarının büyük bölümünün kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluştuğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, Vefa Programı’nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, yalnız yaşayan yardıma muhtaç bireyler ve üçten fazla 16 yaş altı çocuğu bulunan tek ebeveynli aileler gibi kırılgan gruplara odaklandığını belirterek, programa başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, bulundukları il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvurarak hizmetten faydalanabildiğini ayrıca, vakıf personelinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve ev ziyaretleri aracılığıyla tespit edilen vatandaşların da program kapsamına alındığını bildirdi.

VEFA PROGRAMI KAPSAMINDA BU YIL ŞU ANA KADAR 2.7 MİLYAR LİRA AKTARILDI

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda Temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile birlikte şu ana kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 2.7 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Vefa Programı’ndan bugüne kadar 128 bin vatandaşın yararlandığını bildiren Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz” dedi.