Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Merkezde sunulan eğitim, spor ve sosyal hizmetleri yerinde inceleyen Büyükkılıç, 'İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla her ilçemize dokunmaya devam ediyoruz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sosyal yaşam merkezleriyle vatandaşlara yönelik hizmet ağını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek gençler başta olmak üzere tesisten faydalanan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Kayseri'nin dört bir yanında hizmet veren sosyal yaşam merkezlerinin önemli bir sosyal destek modeli oluşturduğunu vurgulayan Büyükkılıç, 'Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap veren merkezlerimizle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'mizde de hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor' diye konuştu.

Tam donanımlı yapısı ve uzman kadrosuyla dikkat çeken merkezde görev yapan eğitmenlerle de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitimden spora, sosyal etkinliklerden kişisel gelişim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulan merkezlerin özellikle gençlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Ziyaret sırasında Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da Başkan Büyükkılıç'a eşlik etti.