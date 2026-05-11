Konya, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle başkentlik anahtarı Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a devredildi. Yılın ana teması 'Diplomasi' olarak belirlendi.

KONYA (İGFA) - İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'da '2026 Konya İİT Gençlik Başkenti' açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Konya'nın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

'İSLAM DÜNYASININ GENÇLERİNİ, MEDENİYETİMİZİN BU KADİM BAŞKENTİNDE AĞIRLIYOR OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Konya'nın tarih boyunca fikirlerin, medeniyetlerin ve büyük yürüyüşlerin başkenti olan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'İslam medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet merkezi olan Konya'mız; yakın dönemde 2023 Dünya Spor Başkenti unvanıyla sporun evrensel mesajını dünya ile buluşturmuştur. Bu yıl ise Avrupa Bisiklet Başkenti unvanıyla çevreci ulaşımın ve sağlıklı yaşamın öncü şehirlerinden biri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi de 2026 İİT Gençlik Başkenti ünvanıyla Konya; geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

'BU SORUMLULUK; GENÇLİĞİN GELECEĞE DAİR SÖZÜNÜ KONYA'DAN BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAYI GEREKTİRMEKTEDİR'

Başkan Altay, İİT Gençlik Başkenti ünvanını Fas'ın Marakeş şehrinden sonra taşıyacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, 'Bizler bu ünvanı, şehrimiz için büyük bir onur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu sorumluluk; gençlerimizi ortak değerlerimiz etrafında buluşturmayı, İslam coğrafyasının farklı ülkeleri arasında güçlü dostluk köprüleri kurmayı ve gençliğin geleceğe dair sözünü Konya'dan bütün dünyaya duyurmayı gerektirmektedir' diye konuştu.

'Bugün İslam dünyasının birçok köşesinde savaşların, acıların, işgallerin ve insanlığın vicdanını yaralayan zulümlerin gölgesi altında yaşıyoruz' diyen Başkan Altay, 'Gazze'den Yemen'e, Libya'dan İran'a, Arakan'dan mazlum coğrafyaların her birine kadar yükselen feryat; bizlere büyük bir sorumluluğu tekrar hatırlatıyor. Şunu biliyoruz ki karanlık ne kadar derin olursa olsun, onu dağıtacak bir ışık mutlaka vardır. O ışık; ferasetiyle hakikati gören, yüreği imanla çarpan, zihni ilimle aydınlanan, ahlakı merhametle yoğrulan gençlerimizdir. Zulmün karanlığını adaletle, umutsuzluğun sessizliğini kardeşlikle, ayrılığın yaralarını birlik ruhuyla aydınlatacak olan yine siz gençlerimizsiniz. İnşallah İslam dünyası; inançlı, bilinçli, cesur ve merhametli gençlerinin omuzlarında yeniden barışın, huzurun ve izzetin ufkuna doğru yürüyecektir.' dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA MAZLUMLARININ SESİ OLMUŞ VE KÜRESEL ADALETİ ÖN PLANA KOYAN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTMÜŞTÜR'

Başkan Altay, Konya olarak bu yılki ana temayı, küresel sistemin tıkanıklıklarına bir cevap niteliği taşıyan 'Diplomasi' olarak belirlediklerine değinerek, 'Zira biz biliyoruz ki; daha adil bir dünya, ancak gençliğin taze enerjisiyle yoğrulmuş samimi bir diplomasi diliyle inşa edilebilir. Bu vizyonda ilhamımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız geride bıraktığı 23 yıl boyunca dünya mazlumlarının sesi olmuş ve küresel adaleti ön plana koyan bir diplomasi yürütmüştür. Bizler de bu program kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı mücadelesini ve 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla şekillenen vizyonunu ele alan 'Daha Adil Bir Dünya İçin 23 Yıl' isimli özel yayınımızı sizlerin ilgisine sunduk. Amacımız, bu eserle gençlerimize sadece dünün ve bugünün diplomasisini anlatmak değil; aynı zamanda onlara adaleti merkezine alan bir gelecek inşasında ilham kaynağı olabilmektir' değerlendirmesini yaptı.

'Hayata geçirdikleri projelerden örnekler veren Başka Altay, 'İnşallah Konya'mızdan yükselen bu gençlik sesi; İslam dünyasının dört bir yanında karşılık bulacak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortak geleceğimize ışık tutacaktır. Konya İİT Gençlik Başkenti ünvanının şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi. Başkan Altay, Konya'ya bu unvanı layık gören İslam İşbirliği Gençlik Forumu yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanımıza, İİT üyesi ülkelerden gelen tüm misafirlerimize ve tüm genç kardeşlerimize, protokolümüzün değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

2026 GENÇLİK BAŞKENTİ ANAHTARI KONYA'YA DEVREDİLDİ

Konuşmaların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkenti Konya'nın resmi devir teslim töreni yapıldı. İİT Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Fas Krallığı Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı İşbirliği, İletişim ve Hukuk Çalışmaları Direktörü Mohamed Quzaine tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkentliğini temsil eden anahtar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teslim edildi.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Hasan Ekici, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe belediye başkanları, ülkemizden ve İslam dünyasından çok sayıda davetli katıldı.