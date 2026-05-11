Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanada ile sivil havacılık alanında yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Anlaşmayla yolcu sefer hakları artırılırken, kargo taşımacılığında sınırsız operasyon imkânı sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Kanada makamları arasında sivil havacılık alanında iş birliğini güçlendirecek yeni bir mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Anlaşma, Kanada Küresel İşler Bakanlığı ile Kanada Ulaştırma Bakanlığı arasında gerçekleştirildi.

YOLCU SEFER HAKLARI ARTIRILDI

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye ile Kanada arasındaki yolcu seferi hakları haftalık 12 frekanstan 21 frekansa çıkarıldı.

Kargo taşımacılığında ise 5'inci trafik hakkı dahil olmak üzere sınırsız operasyon imkânı tanındı.

UÇUŞ KISITLAMALARI KALDIRILDI

Bakanlık açıklamasında, yeni anlaşmayla uçuş noktaları ve kod paylaşımına yönelik mevcut kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

Böylece hava yolu şirketlerine daha esnek ve güçlü bir operasyonel çerçeve sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağını güçlendirmeye ve uluslararası sivil havacılık iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.