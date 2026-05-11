Uzmanlar, yağışlardaki artışın su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Meteorolojik değerlendirmelerde, 2026 yılı nisan ayı sıcaklık ortalamasının geçmiş yıllara göre 0,6 derece daha düşük gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Verilere göre nisan ayında en yüksek yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Bakanlık, artan yağışlarla birlikte kuraklığın şiddetinde de azalma görüldüğünü açıkladı.

EN FAZLA YAĞIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA

Yağışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 daha fazla gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Türkiye genelinde son 7 aylık dönemde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ANAKRA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı 2026 su yılı yağış değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Son 7 aylık dönemde yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

