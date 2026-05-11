Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 su yılına ilişkin yağış verilerini açıkladı. Son 7 aylık dönemde yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.
ANAKRA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı 2026 su yılı yağış değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamaya göre, Türkiye genelinde son 7 aylık dönemde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Yağışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 daha fazla gerçekleştiği bildirildi.
EN FAZLA YAĞIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA
Verilere göre nisan ayında en yüksek yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Bakanlık, artan yağışlarla birlikte kuraklığın şiddetinde de azalma görüldüğünü açıkladı.
SICAKLIK ORTALAMASI DÜŞTÜ
Meteorolojik değerlendirmelerde, 2026 yılı nisan ayı sıcaklık ortalamasının geçmiş yıllara göre 0,6 derece daha düşük gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
Uzmanlar, yağışlardaki artışın su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.