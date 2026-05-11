Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle 9 bin 195 işçinin maaşlarına kademeli zam yapılması kararlaştırıldı. En düşük işçi maaşı 85 bin TL'ye yükseldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşma, belediyede görev yapan 9 bin 195 işçiyi kapsıyor.

01 Ocak 2026 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme kapsamında ücret artış oranları da netleşti.

Buna göre birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 19, ikinci 6 ayında ise yüzde 20 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 85 BİN TL OLDU

Sözleşme kapsamında Temmuz ayı itibarıyla en düşük işçi maaşının net 85 bin TL'ye yükseltildiği açıklandı. İkramiye ve diğer sosyal haklara ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın hem çalışanlar hem de şehir için hayırlı olması temenni edildi.