ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen sınava 20 farklı unvan için toplam 13 bin 887 personelin başvurduğunu belirtti.

'TEŞKİLATI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sınavların 6 farklı merkezde yapıldığını ifade eden Bakan Gürlek, başarılı olan personeli tebrik ederek sonuçların adalet teşkilatı için hayırlı olmasını diledi. Adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla personelin mesleki gelişiminin desteklenmeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

