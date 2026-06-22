Kültür-Sanat şehri Çayırova'da, genç tiyatro ekibi 'Prenses Çeçil'in Hikayesi; Olduğum Gibi Sev' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Oyun, Çayırovalı tiyatroseverlerden tam not alırken, gençlerin performansı büyük alkış aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin kültür-sanat kimliği kazandırdığı Çayırova'da, gençler yeteneklerini sergilemeye ve alkış toplamaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi'nin tiyatro kurslarında eğitim alan genç tiyatro mezunları 'Prenses Çeçil'in Hikayesi; Olduğum Gibi Sev' isimli tiyatro oyununu sahneye koydu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, çok sayıda Çayırovalı ilgiyle takip etti. Genç tiyatro mezunlarının sahnelediği sevgi, özgüven ve kendini olduğu gibi kabul etmenin önemini anlattığı bu özel gösteri, izleyenler tarafından büyük beğeni ve ilgiyle takip edildi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Çayırovalı genç tiyatrocuların oynadığı oyun, tamamlandıktan sonra büyük alkış aldı. Çayırova Belediyesi Tiyatro Kursu Eğitmeni Zeynep Karpuz tarafından yazılıp yönetilen oyun, genç yeteneklerin neleri başarabileceğine dair güzel bir örnek olurken, konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Genç Tiyatro Mezunları'mızın sergilediği 'Prenses Çeçil'in Hikayesi' adlı tiyatro oyunu keyifle izlendi' denildi.