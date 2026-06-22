Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da arıcılık faaliyetlerinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için çiftçi ve üreticilere hibe desteklerini sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın dört bir yanında arıcılık belgesi ile talepte bulanan üreticilere polen tuzaklı kovan dağıtımları devam ediyor. Son olarak Alanya, Korkuteli ve Kaş'ta 283 üreticiye 849 arı kovanı hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda Antalya'da arıcılığın yaygınlaştırılması ve üretici sayısının arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ücretsiz arıcılık kursları ile birlikte yüzlerce vatandaşa arıcılık eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, kovan hibesi ile de üretimi teşvik ediyor.

İLÇELERDE DAĞITIM SÜRÜYOR

Antalya Merkez ile başlayan kovan dağıtımları etaplar halinde ilçe ve ilçe merkezlerine uzak yayla mahallelerinde devam ediyor. Son olarak Alanya, Korkuteli ve Kaş ilçelerinde kovan dağıtımı yapan ekipler, Alanya'da 88, Korkuteli'nde 147, Kaş'ta ise 48 üreticiye toplam 849 arı kovanını imza karşılığında teslim etti.

Arıcılık belgesi ile talepte bulunan vatandaşlara her başvuru için 3 adet kovan verildi. Büyükşehir Belediyesinin arıcılığa olan desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, hibe destekleri vatandaşların arıcılığa daha çok yöneldiğini belirttiler.