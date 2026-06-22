Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci ve Çocuk Hakları Derneği (OHAKDER) ile Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Parlamenter Meclis Simülasyonu' programına ev sahipliği yapıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki 60'ı aşkın okuldan toplam 180 lise öğrencisinin katıldığı programda, gençler; liberal, merkez sol, merkez sağ ve milliyetçi olmak üzere dört gruba ayrıldı. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında öğrenciler, 8 bakanlığın görev alanlarına ilişkin meseleleri ve güncel konuları ele alarak çözüm önerileri geliştirecek. Meclis çalışmalarında kabul edilen kanun tasarıları ise resmi formatta derlenerek ilgili bakanlıklara sunulacak.

Programın açılış kısmına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin'in yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Fatma Şahin ve Kamil Bayramiç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ASKON Bursa Temsilcisi Bilge Kalın ve Genç ASKON Bursa Şube Başkanı Onur Koçak da katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, en iyi fikirlerin birlikte tartışarak ve konuşarak ortaya çıktığını vurgulayarak organizasyonun gençler açısından çok faydalı olacağını söyledi. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Ahmet Kılıç, gençlere 'Meclis Yemini' ettirdi.

'GENÇLER GELECEĞİN TÜRKİYESİ'Nİ ŞEKİLLENDİRECEK'

Programın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, gençlerin demokrasiyi deneyimlemesinin ve ortak akılla çözüm üretme becerileri kazanmasının önemine değindi. Demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığını söyleyen Başkan Vekili Osman Şahin, 'Demokrasi dinlemektir, anlamaktır, farklı görüşlere saygı göstermektir. Bu programla gençler yeni bakış açıları kazanacaktır. Geleceğin Türkiye'sini gençler inşa edecek' dedi.

Bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal dönüşümlerde iz bırakan insanların meslek yolculuğuna her zaman genç yaşta başladığını vurgulayan Başkan Vekili Osman Şahin, gençlerin soru sormaktan ve merak etmekten çekinmemesini istedi. Teknolojiyi tüketenlerden değil, geliştirenlerden olmasını tavsiye eden Başkan Vekili Şahin, 'Bizler gençlerimize güveniyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daima gençlerin yanındayız. Gençlik Kulübü ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençler için sürekli projeler üretiyor. Günümüz dünyasında teknoloji üreten, geliştiren gençlere ihtiyacımız var. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.