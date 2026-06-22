İletişim Yazılım tarafından Bursa'da düzenlenen 'Akıllı Fabrika Dönüşümü: MES, BPM ve Yapay Zekâ ile Entegre Çözümler' etkinliğinde, üretim sektörünün dijital dönüşümü, yapay zekâ uygulamaları, sürdürülebilirlik ve süreç yönetimi alanındaki yenilikler ele alındı.

BURSA (İGFA) - Üretim sektörünün dijitalleşme sürecine yön veren teknolojiler, İletişim Yazılım'ın Bursa Podyum Davet'te düzenlediği 'Akıllı Fabrika Dönüşümü: MES, BPM ve Yapay Zekâ ile Entegre Çözümler' etkinliğinde değerlendirildi. Akademisyenler, bilişim profesyonelleri ve sanayi temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, Endüstri 4.0'dan yapay zekâya, sürdürülebilirlikten süreç yönetimine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, dijital dönüşüm yolculuğunda doğru teknoloji yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi yönetiminin geleceğin rekabet koşullarında belirleyici unsurlar arasında yer alacağını söyledi.

YAPAY ZEKÂ ÜRETİMİN MERKEZİNDE

Programın ilk bölümünde akademik ve sektörel sunumlar gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Bilgin, 'Fabrikaların Dijital Beyni: AI ve NLP' başlıklı sunumunda yapay zekâ ve doğal dil işleme teknolojilerinin üretim süreçlerine sağladığı katkıları anlattı.

'Endüstri 4.0'ın Anahtarı: MES ile Akıllı Fabrika ve Yapay Zekâ Çözümlerimiz' oturumunda ise İletişim Yazılım Satış ve Pazarlama Direktörü Çağla Karayel Şen, şirketin akıllı üretim teknolojileri alanındaki uygulamalarını paylaşırken, Ar-Ge ve Yapay Zekâ Lideri Eren Coşkun verimliliği artıran yapay zekâ çözümlerini katılımcılara tanıttı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde sürdürülebilirlik ve iş süreçleri yönetimi konuları öne çıktı. Çağla Karayel Şen, iş süreçleri yönetimi ve EFQM yaklaşımının kurumlara sağladığı faydaları anlattığı sunumunda kurumsal verimlilik ve kalite yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'Veriye Dayalı Karbon Yönetimi ile Sürdürülebilir Rekabet' başlıklı oturumda ise Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Efsun Dindar ile EBTM Proje Yöneticisi Nazlı Zeynep Şahnaoğlu, sanayide karbon yönetimine yönelik geliştirilen ES4CM sistemi hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de dijital dönüşüm projelerinin paylaşıldığı başarı hikâyeleri oturumları oldu. Marmarabirlik Bilgi Teknolojileri Müdürü Ahmet Kurt ve Bekamak Ar-Ge Uzmanı Yunus Emre Kınacı, kurumlarında yürüttükleri dijitalleşme çalışmalarını, elde edilen kazanımları ve uygulama süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştı.