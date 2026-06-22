Red Bull Dance Your Style'ın İstanbul ön elemesi, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. Birbirinden yetenekli dansçıların doğaçlama performanslarıyla kıyasıya mücadele ettiği yarışmada izleyicilerin oylarıyla belirlenen dört dansçı Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Sokak dansının özgür ruhunu sahneye taşıyan 'Red Bull Dance Your Style' yarışmasının İstanbul ön elemesi, Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti.

Farklı sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada birbirinden yetenekli dansçılar, birer dakikalık doğaçlama performanslarıyla dans pistinde hünerlerini sergiledi. Dansçıların müzikle uyumlarını ve sahne performanslarını ortaya koyduğu yarışmada her turun kazananı, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler tarafından belirlendi.

Büyük heyecana sahne olan mücadelelerin ardından Barış Ergüzel, Ömer Öztürk, Erkan Çiçek ve Duru Güzelçakar performanslarıyla final biletini almaya hak kazandı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen elemelerde başarılı olan dansçılar İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finalinde mücadele edecek.

'BEYLİKDÜZÜ'NE HER GELDİĞİMİZDE ÇOK BÜYÜK BİR NEŞEYLE KARŞILANIYORUZ'

2021 yılında Yaşam Vadisi'nde düzenlenen Red Bull Dance Your Style finalinin şampiyonu ve bu yılki ön elemenin jüri üyelerinden Akay Üstünel, Beylikdüzü'ndeki atmosferin kendileri için özel olduğunu belirtti. Üstünel, 'Beylikdüzü'nde oturan insanlar sevgi dolu.

Her geldiğimizde burada çok büyük bir neşeyle karşılanıyoruz. Bu çok kıymetli, çünkü bir performansçının en önemli desteği izleyicidir. 2021 yılında da seyircinin desteği o kadar tatlıydı ki sadece dans, müzik ve eğlence merkezdeydi. O yüzden burası özel bir yer ve yeniden Beylikdüzü'nde olmak çok eğlenceli.

Biz bu sanatı duygularımızı ifade edebilmek için yapıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi sanata o kadar güzel destek veriyor ki buradaki arkadaşların heyecanı yatıştı ve neşesi arttı' ifadelerini kullandı.