Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı Yolu ile yıllık toplam 494 milyon lira tasarruf edeceklerini belirtti. Güzergahtaki seyahat süresinin 46 dakikadan 25 dakikaya indirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, karbon emisyonunu da 6 bin 375 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı Yolu’nu hizmete açtı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Geçen hafta cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu, dün Konya Çevre Yolu 2. Kesimi ve Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın resmi açılışlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Bugün de Antalya’da Korkuteli-Elmalı Yolu’nun açılışını gerçekleştiriyoruz. 2025 yılına gerçekten çok güçlü bir giriş yaptık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Antalya’nın sadece turkuaz rengi denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de tanındığını ifade etti. Burada yetişen meyve ve sebzelerin sadece iç pazarda tüketilmekle kalmadığını ifade eden Uraloğlu, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek Türkiye’nin ekonomisine ve tanıtımına da önemli katkı sağladığını vurguladı. Uraloğlu, “Hatta ülkemizde tarımsal ihracat yapan şehirlerimizin en başında gelmektedir.” dedi.

Antalya’nın AK Parti Hükümetleri nezdinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Bu nedenle Antalya’nın yatırımlarıyla, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle her zaman çok yakından ilgilendik. Antalya’nın tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için belediyeleri bizde olsun olmasın, oy versin vermesin nice projeler gerçekleştirdik. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Antalya'nın ulaşım ağını ilmek ilmek örerek bir hizmet fırtınası estirdik. İnşa ettiğimiz modern ulaşım sistemleri ile şehrin dört bir yanını birbirine bağlayarak hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin hayatını kolaylaştırdık.” diye konuştu.

ANTALYA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 214 MİLYAR YATIRIM

Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 214 milyar 181 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, “2002 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 743 kilometreye yükselttik, 123 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise bin 68 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu’nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu’nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu’nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli’ni hizmete aldık.” dedi.

26 AYRI KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya’nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları’nı da açtık.”

Bakan Uraloğlu, ayrıca bugün itibarıyla, Antalya Kuzey Çevre Yolu’nun Kalan Kesimi, Alanya Doğu Çevre Yolu İkmali, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl-Konya Yolu gibi 26 ayrı karayolu projesine devam ettiklerini de kaydetti.